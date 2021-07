Il poeta Rosario La Greca dedica una poesia a Gioiosa Marea

Ancora prestigiosi riconoscimenti letterari per il Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), infatti nella I Edizione del Concorso Europeo di Poesia Premio “Adam Mickiewicz”, si Ăš classificato al 2° Posto nella Categoria: “Poesia Inedita in Lingua Straniera”, con la splendida poesia: “Tu brilles d’une enchanteresse beautĂ©â€ – “Risplendi d’incantevole bellezza”, dedicata alla Cittadina di Gioiosa Marea.

Il Concorso, promosso dall’Associazione AMICI Italia-Polonia di Taranto e da Progetto Alfa Giovani si prefigge di rafforzare le relazioni fra tutti gli scrittori di ogni etĂ d’Europa, creando ponti culturali e rinnovando i legami con la Polonia ed Ăš dedicato ad Adam Bernard Mickiewicz, un poeta e scrittore polacco, incluso fra i trzej wieszcze (i Tre Bardi), ovvero i tre maggiori letterati del Romanticismo polacco insieme a Juliusz SƂowacki e Zygmunt KrasiƄski, Ăš ricordato anche come eminente politico, patriota e filosofo: “un cantore ed un poeta epico per il popolo polacco, un pellegrino per la libertĂ delle nazioni”.

La Cerimonia di premiazione si terrĂ in diretta streaming il 10 Luglio prossimo alle ore 15,30, per fare fronte alle norme anti-Covid. Per l’occasione, sono stati realizzati da Valentina Speranza di La Spezia due video, uno con la lirica in lingua francese: “Tu brilles d’une enchanteresse beautĂ©â€, declamata dalla voce di Daniela Sangiorgio di Patti (Messina), per ascoltarla basta scrivere su Google e YouTube: “Tu brilles d’une enchanteresse beautĂ©â€, lirica dedicata alla cittadina di Gioiosa Marea. L’altro con la lirica “Risplendi d’incantevole bellezza”, declamata dalla voce di Fiorella Barnabei di Roseto degli Abruzzi (Teramo), per ascoltarla basta scrivere su Google e YouTube: “Risplendi d’incantevole bellezza”, lirica dedicata alla cittadina di Gioiosa Marea.

Entrambi i video sono supportati da immagini dove ù possibile apprezzare le bellezze paesaggistiche di Gioiosa Marea. La musica ù del M° Daniele Falasca di Roseto degli Abruzzi (Teramo), pianista, fisarmonicista e compositore, musicista poliedrico di chiara fama. Oltre a questo prestigioso riconoscimento al Poeta brolese nei primi mesi dell’anno 2021 sono stati assegnati ulteriori Premi “ per la bellezza e l’alta qualità delle sue opere poetiche”, sia nelle Sezioni in lingua italiana, che in quelle a lingua straniera.

