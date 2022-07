Il PD del circolo di Gioiosa Marea sostiene la candidatura di Caterina Chinnici

In data 04/07/ 2022 si è riunito il direttivo del PD del circolo di Gioiosa Marea per sostenere la candidatura dell’Onorevole Caterina Chinnici per le prossime primarie che si terranno giorno 23 luglio 2022.

Caterina Chinnici, spinta da “l’amore verso la Sicilia” come Lei stessa ha dichiarato nella conferenza stampa tenutasi a Palermo ha, infatti, accettato di candidarsi per il Partito Democratico in occasione delle primarie della coalizione progressista del centro-sinistra.

Per votare è necessario registrarsi entro il 21 luglio 2022 tramite il sito www.prensidenziali22.it .

Si vota un online o presso il gazebo di Capo d’Orlando, Barcellona, Messina e Santa Teresa relativamente alla provincia di Messina.

La scelta ricade sulla Chinnici in quanto è una persona di grande esperienza, competente e capace di dare alla Sicilia crescita, sviluppo e sicuramente potrà affrontare temi annosi come questo dei rifiuti e della relativa discarica che fanno sprofondare tutta la Sicilia in uno degli ultimi posti in ambito Nazionale.

Caterina Chinnici è stata Assessore Regionale, Parlamentare Europea a Bruxelles dove è una personalità stimata e autorevole e vuole mettere a disposizione della Sicilia, il proprio entusiasmo, la propria competenza per dare una svolta ed un nuovo impulso al territorio siciliano.

L’Onorevole si è sempre spesa per la Sicilia ed è attenta alle problematiche della propria Terra, al lavoro, alle emergenze occupazionali e pensa ai giovani costretti, spesso, ad andare fuori per realizzare le proprie ambizioni.

Il PD del Circolo di Gioiosa Marea

Segretario Basilio Lembo

Vice-segretario e responsabile alla comunicazione D’Agati Antonina