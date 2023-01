Il nuovo Policlinico dello Stretto: un progetto ambizioso per la sanità privata in Sicilia

Nel 2024 nascerà a Messina il Policlinico dello Stretto, un grande centro sanitario polispecialistico privato che unirà le cliniche IOMI e Cappellani. Il direttore dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia Franco Scalabrino sarà l’ortopedico Emanuele Rinciari, che ha in programma di sviluppare tecnologie avanzate per la chirurgia ortopedica e altre specialità come la chirurgia generale, l’urologia, la vascolare, l’oculistica, la reumatologia, la cardiologia e la riabilitazione ortopedica e cardiorespiratoria.

Il policlinico avrà 256 posti letto e sarà convenzionato con il Sistema sanitario. Rinciari ha già eseguito oltre 4.200 interventi chirurgici, tra cui 800 protesi al ginocchio grazie all’utilizzo di un sofisticato robot chiamato Rosa, che offre una maggiore precisione nell’impianto della protesi e nel controllo dei legamenti.

Il progetto ha l’obiettivo di creare una realtà all’avanguardia nel campo sanitario, che guarderà al futuro e ponga grande attenzione al benessere dei pazienti, alla sostenibilità , al risparmio energetico, al comfort acustico e alla qualità dell’aria negli spazi interni. La costruzione del policlinico seguirà la metodologia BIM, un processo innovativo che unifica i dati relativi alla pianificazione e alla costruzione del nosocomio. Il nuovo centro sanitario sorgerà in una posizione privilegiata sui laghi di Ganzirri, immerso nel paesaggio della costa che si affaccia sullo Stretto di Messina.