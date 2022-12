Il messinese David Rizzo eletto vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri

Affiancherà il neo presidente Gerhard Seeberger nel mandato triennale 2023-2025. Tante le sfide da affrontare che riguardano il futuro dei dentisti.

Il messinese David Rizzo è il nuovo vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO): è stato eletto nel corso dell’Assemblea nazionale al centro congresso di Riva del Garda (TN) e il mandato sarà triennale con inizio a gennaio 2023 per concludersi a dicembre 2025. Un prestigioso incarico per Rizzo che ha profuso in questi anni un impegno costante a tutela della categoria già da presidente provinciale della sede AIO di Messina, di cui è stato socio fondatore oltre dieci anni fa, e da componente della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Messina.

“Sarà un’ulteriore sfida – ha  commentato – che porterò avanti affiancando il lavoro del neo presidente Gerhard Seeberger. Sono tante le problematiche che riguardano gli odontoiatri e cercheremo di proporre ai tavoli istituzionali soluzioni atte a migliorare lo status della categoria e capaci di guardare al futuro della professione”.

Nel nuovo esecutivo, oltre alle due riconferme del segretario sindacale Danilo Savini e del segretario culturale Vincenzo Musella, sono stati eletti: la tesoriera Maria Giovanna Cotugno e i consiglieri Nicholas Arnould, Renato Calliari, Eleonora Cardamone, Generoso Del Piano, Giacomo La Torretta, Alessandro Mazzotta, Gaetano Memeo, Giuseppe Russo, Giuseppe Settineri e Valeria Simbola. Probiviri effettivi: il past president Pierluigi Delogu, Vincenzo Macrì, Fausto Armenio, Tommaso Fabio Fabiano, Ettore Gaudiosi; probiviri supplenti Marcello Masala e Mariella Montalto. Infine, i revisori dei conti: Salvatore Caggiula, Graziano Langone e Giovanni Migliano.