Il Messina Volley vince il derby contro l’Unime Akademia per 3-1

Il Messina Volley ha vinto il derby cittadino contro l’Unime Akademia per 3-1 nella 15ª giornata del campionato di Serie C femminile FIPAV. La partita si è giocata presso la Palestra Unime Sport della Cittadella Universitaria. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo hanno confermato il risultato della gara di andata del “PalaRescfina” e mantengono la terza posizione in classifica, ad una sola lunghezza dalla Polisportiva Nino Romano.

Le prime due squadre si sono divise il primo e il secondo set, mentre il terzo è stato deciso ai vantaggi grazie ad un sontuoso muro della palleggiatrice del Messina Volley Michela Laganà . Nel quarto set, le atlete del direttore generale Mario Rizzo hanno preso subito il largo e hanno conquistato la gara con un punteggio di 25-10.

Le padrone di casa hanno reagito, ma non sono state in grado di contrastare il gioco avversario. Gloria Scimone si è distinta con due break importanti nel terzo set, portando il risultato a favore della sua squadra. Il Messina Volley si è poi ricompattato e ha saputo gestire bene il quarto set, conquistando la vittoria finale.

Con questa vittoria, il Messina Volley dimostra ancora una volta la sua forza e la sua determinazione, conquistando un importante successo contro un avversario temibile come l’Unime Akademia. Ora la squadra si prepara per le prossime sfide, con l’obiettivo di continuare a lottare per il primato in classifica.

