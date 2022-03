Il Messina Volley ritorna a vincere: 3-0 al Roccalumera

Dopo due sconfitte consecutive il Messina Volley torna a sorridere, fra le mura amiche del “PalaJuvara”, con un netto 3-0 (25-12; 25-15; 25-10) sulla Pallavolo Roccalumera. Il match è valevole come quindicesima giornata del Campionato di Serie C FIPAV femminile. Ancora una volta mister Danilo Cacopardo è obbligato a ridisegnare l’assetto della sua squadra vista l’indisponibilità del capitano Lorenza Panarello. Ad indossare la fascia di caposquadra è dunque la palleggiatrice Michela Laganà . Giallo-blu subito avanti di due lunghezze con Sara Arena e Giulia Mondello (2-0). Due volte Giovanna Biancuzzo e l’ace di Chiara Raineri concretizzano il +6 (10-4), con Messina a cercare di accorciare (-5; 10-5). Ancora G. Biancuzzo, Arena e Mondello allungano a +9 (15-6) con mister Giorgianni a chiamare il suo primo time-out. Al rientro le ragazze del direttore generale Mario Rizzo allargano il gap sulle avversare +13 (19-6).

Giulia Spadaro firma il +14 (21-7), mentre due ace di Barbera cercano di spronare le ospiti (-11; 22-11). Mondello riporta a +12 (23-11) le distanze fra le due squadre con il coach jonico a chiedere la sua seconda pausa. Al rientro Messina accorcia (-11;23-12), ma il Messina Volley si concentra e chiude il parziale a proprio favore (25-12). Il secondo set si apre con il Messina Volley a testa bassa, capace di piazzare il 5-0 con tre ace di G. Biancuzzo e due pallonetti di Laganà . L’ace di capitan Briguglio rappresenta la reazione ospite (-3; 5-2), ma le locali ripartono e fissano il +7 (11-4) con l’ace di Laganà . Un altro ace, però di G. Caspanello, accorcia per le ospiti (-5; 12-7), con Laganà e Mondello a riportare le distanze a +8 (18-10). Sul 22-12 mister Giorgianni chiede la pausa, che però non sortisce gli effetti sperate visto che Mondello consegna il set-point alle locali (24-12). La Pallavolo Roccalumera con Messina riesce ad annullarne ben tre, ma le giallo-blu riescono a portare l’incontro sul 2-0 (25-15). Il set successivo parte con la botta e risposta di Arena e G. Caspanello, ma si scatena il martello Mondello che piazza 4 palle a terra che consento le peloritane di ottenere il +4 (6-2), Due ace di Spadaro ed il punto di Raineri determinano il +7 (11-4), mentre Arena, G. Biancuzzo e sempre Raineri concretizzano il +9 (14-5). Mister Giorgianni chiama time-out ed al rientro Messina accorcia (-8; 14-6).

Ma il Messina Volley riparte e piazza un break di 7 punti che gli consentono di raggiungere il +15 (21-6) con Arena, Mondello e il pallonetto di Valentina Sorbara. Sul 22-7 il coach ospite chiede la sua seconda pausa ed al rientro l’ace della giovane Carlotta Dulcetta (classe 2006) rappresenta il +16 (23-7). La Pallavolo Roccalumera reagisce e con G. Caspanello e Frazzica riducono il gap a -13 (23-10). Mondello sigla il match-point e la giovane centrale Giulia Perdichizzi (classe 2006) chiude la partita a favore del Messina Volley (25-10). “Era importante dopo due sconfitte – commenta coach Cacopardo a fine partita – tornare alla vittoria, anche se ancora una volta abbiamo dovuto arrabattare una nuova formazione e questo è diventato ormai una costante in questa stagione. Noi dobbiamo continuare a fare le nostre partite, cercando di adattarci a questa situazione, anche perché adesso arriveranno un ciclo di partite che non ci permetteranno di allenarci, visti gli impegni infrasettimanali. Di conseguenza anche la partita sarà un momento di allenamento. Tornando alla partita di oggi, in generale abbiamo potuto provare anche situazioni diverse, ma purtroppo il nostro lavoro è frenato dalla poca continuità dell’allenamento e dal numero insufficiente di ragazze, viste alcune defezioni. A prescindere da questo comunque oggi è andato tutto a posto e la vittoria è stata importante”. Nel prossimo turno il Messina Volley farà visita alla Play Volley Barcellona, partita che verrà anticipata giovedì 17 marzo.

Messina Volley – Pallavolo Roccalumera 3-0 (25-12; 25-15; 25-10)

Messina Volley: Dulcetta 1, Mondello 15, Laganà (Cap.) 5, Perdichizzi 1, Sorbara 1, Raineri 4, Biancuzzo G. 8, Spadaro 6, Arena 9, Biancuzzo Y. (Lib.). All. Cacopardo, 2° All. Rizzo.

Pallavolo Roccalumera: Barbera 2, Briguglio (Cap.) 1, Presti, Puccio, Chillemi Messina 11, Caspanello R., Frazzica 5, Caspanello G. 3, Di Nuzzo (Lib.). All. Giorgianni.

Arbitri: Perdichizzi di Barcellona (ME) di Pachino e Burrascano di Messina