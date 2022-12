Il mercato cittadino di Patti torna al centro

Da gennaio, in via sperimentale il mercato di Case Nuove Russo torna a Patti e in pieno centro.

Saranno interessate: piazza Marconi, piazza Mario Sciacca, via Mazzini, parte del centro storico, tra via Verdi, via XX settembre e piazza Niosi.Â

La delibera passa in aula con i voti favorevoli dell’opposizione ottenendo unanimità .

L’amministrazione Bonsignore è certa che questo trasferimento porterà benefici economici al settore commerciale, rivitalizzando nel contempo anche la vita sociale del centro, del resto si è potuto appurare tutto ciò con i mercatini di Natale, che hanno riscosso non poco successo e apprezzamento in città .

Il gruppo di “Forza Italia”, rappresentato in consiglio comunale dalla consigliera Tonina Costanzo, è stato favorevole in aula con il resto dell’opposizione sulla delibera.

Non sono mancate raccomandazioni e perplessità in merito al provvedimento di trasferimento del mercato settimanale, da parte del ex Sindaco oggi consigliere comunale di opposizione, ma  il civico consesso ha deciso di essere unanime,  guardando con “ottimismo” al futuro e ai fatti.

Soddisfazioni emergono  da più parti, questo il commento dell’ex consigliere Filippo Tripoli, oggi componente del consiglio d’amministrazione del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, politicamente vicino al consigliere e al gruppo di Forza Italia dell’On. Tommaso Calderone, insieme al segretario cittadino  dott.ssa Tonina Molica che in passato era stato tra i promotori dello spostamento al centro del mercato settimanale:

“questo provvedimento era stato più volte  da me auspicato nelle passate legislature, oggi a mio avviso  si concretizza un cambiamento che porterà senza dubbio benefici economici e sociali al centro ed a tutto il tessuto commerciale presente nelle aree che saranno interessate.Â

Il nostro gruppo politico in consiglio con in testa la consigliera Costanzo sarà propositivo e collaborativo nel trovare soluzioni alle problematiche, che potrebbero presentarsi durante l’anno sperimentale. Riteniamo che già la novità della nuova allocazione che in effetti è  in parte un ritorno al passato, verrà accolta con quella curiosità tipica della gente che invaderà letteralmente le vie del centro non appena sarà concretizzato il trasferimento, sarà la qualità del mercato che tutti ci auguriamo che farà la differenza”.