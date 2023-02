Il medico di Messina Denaro nega di aver conosciuto l’identità del boss mafioso: «Non sapevo fosse il boss latitante»

Nell’ambito delle indagini riguardanti il boss latitante Messina Denaro, il medico che lo ha curato e il suo cugino sono stati arrestati con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Durante l’interrogatorio di garanzia, Alfonso Tumbarello, il medico che aveva in cura il boss, e Andrea Bonafede, il cugino che ha prestato la sua identit├á, hanno sostenuto di non essere stati a conoscenza della vera identit├á del loro paziente.

Il medico Tumbarello ha raccontato di aver appreso che a Bonafede era stata diagnosticata una malattia e di essersi limitato a prescrivere terapie e analisi senza visitarlo personalmente. Ha sostenuto di non aver mai sospettato che il vero paziente fosse Messina Denaro e di aver agito solo in buona fede. Tumbarello ha anche ammesso di aver fatto da tramite tra l’ex sindaco di Castelvetrano e il fratello di Messina Denaro.

Andrea Bonafede, invece, ha dichiarato di aver solo assecondato le richieste del cugino, che diceva di essere gravemente ammalato, e di aver fatto la spola tra lui e il medico per consegnare i documenti sanitari necessari per le cure.

In entrambi i casi, i due arrestati hanno sostenuto di non essere stati a conoscenza del fatto che il loro paziente fosse un boss latitante e di aver agito solo per aiutare una persona che ritenevano essere gravemente ammalata. Tuttavia, le autorità continuano le indagini per accertare se ci sia stato un vero e proprio complotto per aiutare Messina Denaro a nascondersi.

In questa vicenda, la difesa dell’ignoranza ├Ę l’ultima carta che il medico e il cugino possono giocare per cercare di scagionarsi dalle accuse che pesano su di loro. Tuttavia, solo il tempo e le indagini in corso potranno dimostrare se la loro versione dei fatti sia veritiera o meno.