Il Mago Salvin e Raffaele Paganini al Bimbo D’oro 2023

Oggi 03 gennaio 2023 si è tenuta la conferenza stampa del “BIMBO D’ORO” (www.bimbodoro.com). Manifestazione prodotta dall’Animazione Boom Boom e ideata dal Suo Direttore Artistico, il Mago il Salvin sin dal lontano 2003. Voluta fortemente nel suo cartellone Natalizio dall’Amministrazione Comunale di Piraino e Sant’Angelo di Brolo. Grazie al Mago Salvin che è noto per aver calcato i palchi delle TV Nazionali e quindi aver avuto la possibilità di conoscere da vicino Artisti che hanno fatto la Storia della Televisione Italiana, si è riuscito in questi anni a portare ospiti di grosso calibro, come la Campionessa Europea Anna Rita Sidoti, la Voce di Topo Gigio Peppino Mazzullo, il Gabibbo di Striscia la Notizia, Totò Schillaci Campione ai Mondiali, Enzo Paolo Turchi ed altri ancora. Quest’anno il BIMBO D’ORO 2023 ospiterà un altro Grandissimo Personaggio Televisivo super conosciuto che farà Felici Bambini Ragazzi e Adulti. L’Ospite internazionale di quest’anno che rivestirà il ruolo di Presidente di Giuria sarà il grandissimo ballerino Raffaele Paganini, affiancato da altri Giurati, Insegnati di Ballo, Canto ,Musica e recitazione. Il PRIMO PREMIO un Viaggio a MIRABILANDIA, offerto da AUTO CENTER.

Nel servizio di Lorenzo Scaffidi gli interventi di Salvatore Mastrolembo (in arte Mago Salvin), Lidia Caranna, il sindaco di Sant’Angelo di Brolo Franco Cortolillo ed il sindaco di Piraino Salvatore Cipriano.

Il Bimbo D’oro è una manifestazione che vedrà i Bambini protagonisti di una divertente e giocosa avventura, il tutto si svolgerà nelle serate del 12 gennaio a Sant’Angelo di Brolo alle 21 presso la densostruttura e il 13 GENNAIO alle ore 21 al Pala Cultura Don Pino Puglisi di Gliaca di Piraino, una delle caratteristiche di questa manifestazione è riuscire a mantenerlo un evento ad ingresso GRATUITO.

Oggi il mago Salvin ha espresso la sua gioia nel constatare che questa manifestazione non solo è un trampolino di lancio per i bambini che vogliono esprimere il proprio talento, in un clima giocoso e privo di competizione, ma anche un modo per valorizzare il territorio, infatti i concorrenti arrivano anche da fuori provincia e avranno quindi la possibilità di conoscere i nostri meravigliosi luoghi nel corso del loro soggiorno durante la manifestazione. I sindaci Salvatore Cipriano e Franco Cortolillo si sono detti onorati di poter ospitare una manifestazione che sposa i più sani princìpi e valori e che si pone come obiettivo di stimolare ed incentivare i giovani a sviluppare e portare avanti le proprie arti creative e attitudini più disparate. Il bimbo d’oro è, e deve essere visto come una bella opportunità di crescita artistica oltre che un trampolino di lancio per i propri sogni.

Il mago Salvin conclude ringraziando lo staff che lo supporta e invitato tutti ad essere presenti in queste spettacolari giornate che avranno come protagonista il talento dei giovani artisti presentie che avranno come ospiti altri ragazzi, vincitori delle edizioni passate, che stanno portando avanti carriere di tutto rispetto come Davide Patti da poco vincitore di Sanremo Junior. Ci sarà anche Aurora Mannelli vincitrice della scorsa edizione che sta continuando con successo la sua carriera nell’ambito musicale.