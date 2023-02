Il M5S rinuncia agli aumenti degli stipendi dei deputati

Le somme saranno devolute a progetti per la collettività . Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, ha annunciato che il M5S rinuncerà agli aumenti automatici degli stipendi dei deputati, previsti dall’Istat. In un momento di difficoltà per famiglie e imprese, De Luca ha dichiarato che tali aumenti rischierebbero di essere immorali e che il Movimento, fedele ai propri valori, preferisce destinare le somme relative a progetti per la pubblica utilità .

Il M5S sta anche verificando la possibilità di abrogare o annullare la norma che prevede gli aumenti degli stipendi dei deputati, considerata da De Luca uno “schiaffo in faccia ai cittadini”. Il compito della politica, secondo il capogruppo, è quello di creare norme per la collettività e di dare segnali precisi.

In conclusione, il Movimento 5 Stelle continua a essere un punto di riferimento per la politica italiana, proponendosi come un’alternativa credibile e attenta alle esigenze della società . Questa decisione di rinunciare agli aumenti degli stipendi dei deputati rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di un futuro migliore per tutti.