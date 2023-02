Il M5S all’Ars chiede mobilitazione contro il governo Meloni che blocca la cessione dei crediti

Il governo Meloni viene duramente criticato dal Movimento 5 Stelle all’Ars per la decisione di bloccare la cessione dei crediti e anche la possibilità per gli enti locali di acquistarli. La scelta del governo è stata vista come una mossa contro il M5S e mette in ginocchio il Paese, causando un rischio per migliaia di imprese e famiglie. Inoltre, i parlamentari M5S hanno denunciato l’immobilismo del senatore Schifani, che sembra pensare solo alle beghe interne di Forza Italia, invece di mediare con i suoi referenti romani per salvare migliaia di imprese siciliane.

Il capogruppo M5S all’Ars Antonio de Luca e il coordinatore siciliano del Movimento Nuccio Di Paola chiedono una mobilitazione generale di tutto il comparto edilizio, per fermare il governo Meloni e salvare le imprese e le famiglie in difficoltà . Dopo la decisione del governo, i due parlamentari hanno ricevuto centinaia di chiamate da imprenditori e lavoratori disperati.

Il M5S aveva presentato un ddl all’Ars per risolvere il problema dei crediti incagliati in Sicilia, consentendo alla Regione di acquistarli, ma il governo Meloni ha deciso di bloccare anche questa via d’uscita. I parlamentari chiedono se l’accanimento sia contro il M5S o contro il Paese, sottolineando che i partiti della maggioranza all’Ars dicono di voler trovare una via d’uscita, ma i fatti a Roma li smentiscono.

In conclusione, il Movimento 5 Stelle all’Ars chiede una mobilitazione generale di tutto il comparto edilizio e l’intervento urgente del governo per risolvere la situazione. La decisione di bloccare la cessione dei crediti mette in pericolo migliaia di imprese e famiglie e non può essere ignorata.