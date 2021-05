Il gruppo di “Patti Futura” si arricchisce di collaborazioni

Il gruppo di Patti Futura in sinergia con il proprio consigliere Filippo Tripoli, si arricchisce della collaborazione, tra gli altri, di Enza Mondello, Elisa Mosca e Salvatore Avellino che accompagneranno, quali consulenti, le scelte del movimento nello sviluppo delle aree tematiche di rispettiva competenza relative al lavoro, all’inclusione sociale, allo sviluppo turistico e al marketing territoriale allo scopo di delineare l’azione politica di Patti Futura in vista della prossima tornata elettorale di ottobre.

“La forza che ha sempre contraddistinto l’azione politica del gruppo Patti Futura  ormai da 15 anni in consiglio comunale è data dal continuo confronto di ogni componente del movimento con la società civile nella gente e fra la gente.

In questi mesi elaboreremo come gruppo, una serie di punti programmatici  che riteniamo importanti per lo sviluppo del territorio. Abbiamo chiesto la collaborazione di amici ed operatori del settore per stilare proposte concrete, donne come Enza Mondello, sempre in prima linea in ambito sociale culturale e turistico, come Elisa Mosca, esperta di turismo escursionistico e naturalistico, che conosce bene il territorio, o come Salvatore Avellino da poco laureato in scienza politiche, saranno per il movimento ottimi “consulenti” affinché il movimento per il tramite del sul consigliere comunale Filippo Tripoli, possa  essere portavoce delle migliori proposte per il bene della nostra città .”

I portavoce

Francesco Balletta e Pelleriti Nicola

(Nella foto alcuni dei professionisti che hanno aderito alla richiesta del gruppo, con lo scopo di ingrandire il laboratorio di idee)