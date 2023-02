Il governatore Schifani partecipa al solenne pontificale di Sant’Agata a Catania

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha presenziato questa mattina al solenne pontificale in cattedrale a Catania, in occasione delle celebrazioni della Festa di Sant’Agata. L’arcivescovo metropolita Luigi Renna ha officiato la cerimonia alla quale hanno partecipato anche il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, gli assessori regionali Marco Falcone, Luca Sammartino, Elena Pagana e il capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina.

In seguito, il governatore Schifani e il commissario straordinario del Comune di Catania Piero Mattei hanno reso omaggio al busto reliquiario della Santa Patrona catanese, durante la tradizionale processione in via Etna. La Festa di Sant’Agata è un momento importante per la città di Catania e per la Regione Siciliana, che celebra la propria tradizione religiosa e culturale.

Questa partecipazione del governatore Schifani alla Festa di Sant’Agata dimostra l’attenzione e il rispetto per la cultura e le tradizioni siciliane, un aspetto fondamentale per la coesione sociale e la promozione del territorio. La Regione Siciliana e il Comune di Catania continueranno a lavorare insieme per valorizzare e preservare la propria identità e le proprie radici culturali.