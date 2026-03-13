Il gioiosano Giovanni Calabria si candida a sindaco di Palmi

Giovanni Calabria, originario di Gioiosa Marea, ha annunciato ufficialmente la propria candidatura alla carica di sindaco del Comune di Palmi, al termine di un lungo percorso professionale svolto nelle istituzioni e al servizio dello Stato. La decisione, comunicata pubblicamente, segna l’avvio di una nuova fase del suo impegno civico, che intende proseguire nell’ambito dell’amministrazione locale.

Calabria ha spiegato di voler mettere a disposizione della comunità palmese l’esperienza maturata nel corso degli anni di attività istituzionale, indicando come obiettivo la costruzione di un percorso politico fondato sul dialogo e sulla responsabilità amministrativa. La candidatura si inserisce nella prospettiva di un impegno orientato al confronto con i cittadini e alla promozione di un clima politico improntato alla collaborazione.

Nel presentare la propria decisione, Calabria ha sottolineato le motivazioni che lo hanno condotto a intraprendere questo percorso. “Dopo un lungo percorso nelle istituzioni e anni di impegno quotidiano al servizio dei cittadini, ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco di Palmi”, ha dichiarato.

Secondo quanto affermato dal candidato, la scelta nasce dalla volontà di proseguire un impegno maturato nel corso della propria esperienza professionale e istituzionale, con l’intenzione di metterlo al servizio della comunità locale.

👁 Articolo letto 160 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.