Il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi si prepara per un 2023 pieno di novità

Il Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, situato a Patti, rappresenta i comuni di Patti, Oliveri, Falcone, MazzarĂ Sant’Andrea, Raccuja, San Piero Patti, Montagnareale, Montalbano Elicona, Gioiosa Marea e Librizzi. Sta programmando progetti importanti e utili per il territorio consortile, sia in termini di eventi che di attivitĂ .

Tra i progetti in fase di pianificazione vi Ăš la riapertura del Pallazzo Dioscuri a Tindari, la messa in funzione del laboratorio analisi a Patti e un progetto per l’inserimento lavorativo dei giovani affetti da autismo.

Il consigliere d’amministrazione Filippo Tripoli, componente del CDA presieduto dal Dott. Enzo Princiotta Cariddi, ha dichiarato che il consorzio sta lavorando per fornire un servizio di didattica in aula per questi giovani, utilizzando le strutture del consorzio e attivando convenzioni con strutture locali, come fattorie didattiche e centri equestri.

Il 3 febbraio alle 14:30 si terrĂ la prima assemblea dei sindaci del 2023, presieduta dall’Avv. Renato Di Blasi, sindaco di Librizzi. All’ordine del giorno vi sono il bilancio di previsione e domani 31 gennaio un importante convegno sul tema della donazione degli organi, organizzato dal presidente Princiotta in collaborazione con i Lions.