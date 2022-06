Il centro EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia a Milano per il meeting degli ED di tutta Europa

Si cresce facendo rete

Una grande esperienza di formazione sul tema della comunicazione: il “General Meeting dei centri EUROPE DIRECT”, che per tre giorni ha radunato a Milano oltre 400 rappresentanti dei Centri di informazione UE sui territori, è stata una grande opportunitĂ di crescita. Un evento in cui Milano è diventata per alcuni giorni la “Capitale europea della comunicazione” e che ha avuto una notevole risonanza mediatica. Durante la tre giorni lombarda, a cui ha partecipato anche la Responsabile del centro EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia di Capo d’Orlando, Maria Molica Lazzaro, c’è stata l’opportunitĂ di conoscere la ricerca e i progetti dell’UE in materia di Democrazia partecipativa, Conferenza sul Futuro dell’Europa, Salute, Protezione dei consumatori, Green Deal e NextGeneration EU oltre che gli strumenti per contrastare la disinformazione. “È stato uno straordinario momento di conoscenza e di confronto, l’occasione per scambiare opinioni e buone pratiche oltre per far conoscere la realtĂ dei Nebrodi e della provincia di Messina che hanno tanta voglia di aprirsi all’Europa – ha dichiarato Maria Molica Lazzaro. Il nostro centro ED è impegnato nella collaborazione con le scuole, ma anche nella diffusione dei principi della solidarietĂ europea in tempo di pandemia e di guerra, oltre che nel coinvolgimento diretto dei cittadini per avvicinare le istituzioni comunitarie al territorio. L’evento di Milano ci ha dato un’opportunitĂ in piĂš per fare rete e rafforzare i legami oltre confine tra i centri EUROPE DIRECT”.

“Capo d’Orlando è stata sempre antesignana sul territorio di grandi progetti di cambiamento sociale – afferma l’Assessore alle Politiche Europee Carmelo Galipò. Guardiamo all’Europa con fiducia, come motore di un processo di innovazione che parte dal basso e vede i giovani protagonisti. Non ci può essere futuro senza Europa e non ci può essere Europa senza territori. Chiediamo all’UE di difendere e diffondere i suoi valori fondamentali, oggi la solidarietĂ e la pace piĂš di ogni altra cosa”.

Il Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì sottolinea che “senz’altro sentiamo l’Europa più vicina grazie anche all’impatto dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che possono rappresentare la chiave di volta per una nuova competitività , ma vogliamo sfruttare la presenza del centro ED per facilitare l’accesso di cittadini e imprese alle informazioni su bandi, iniziative e progetti europei”.

Il prossimo impegno pubblico del centro EUROPE DIRECT Nord-est Sicilia è previsto per sabato 18 giugno al Taobuk Festival. La Responsabile del centro ED Maria Molica Lazzaro interverrà presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina al dibattito su “Next Generation EU. Analisi governance e politiche per la ripresa” a cui prederà parte anche la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

CREDITS – Photo: EC/Simon Pugh Photography