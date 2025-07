Il capo di Stato Maggiore Masiello in visita a Palazzo Zanca

Questa mattina, martedì 8 luglio, il sindaco Federico Basile ha ricevuto a Palazzo Zanca il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, accompagnato dal generale di divisione Roberto Vergori e dal comandante della Brigata “Aosta”, generale di brigata Pasquale Spanó. Nel corso di un incontro formale, l’amministrazione comunale e il vertice militare hanno affrontato i temi della sicurezza urbana, della valorizzazione del territorio e del ruolo strategico della Brigata meccanizzata “Aosta” nella vita di Messina.

Il sindaco ha evidenziato l’importanza della collaborazione con le forze armate, rimarcando che “la ‘Aosta’ non fa mai mancare il proprio contributo, sia sul piano operativo sia in occasione di eventi civili, culturali e sociali”. Ha inoltre definito la sinergia con l’Esercito “un punto di forza per l’intera comunità”. Da parte sua, il generale Masiello ha ringraziato per l’ospitalità e apprezzato il dialogo aperto con l’amministrazione: “La cooperazione istituzionale è essenziale per affrontare con efficacia le sfide comuni”.

Al termine della visita il sindaco Basile ha consegnato al generale Masiello il crest della città e una pubblicazione dedicate a Messina; il capo di Stato Maggiore ha ricambiato con il crest dell’Esercito Italiano, siglando così il legame di reciproca stima e collaborazione tra le istituzioni.

