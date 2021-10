Il capitano Pagnano è il nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Messina Sud

Alla Compagnia Carabinieri di Messina Sud è arrivato un nuovo Comandante.

Ad assumere l’incarico di Comandante di Compagnia è il Capitano Ettore Pagnano che succede al Maggiore Alessandro Brunetti, destinato all’Ufficio Operazioni del Comando Generale di Roma.

Il Capitano Pagnano, originario di Scauri (LT), 32 anni, si è formato giovanissimo presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli per poi frequentare i corsi regolari dell’Accademia militare di Modena e successivamente la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove, conseguita la laurea in giurisprudenza, ha ricevuto nel 2014 il suo primo incarico come Comandante di plotone ed insegnante presso la Scuola Allievi di Campobasso occupandosi, per circa un anno, della formazione di base dei Carabinieri di base dei Carabinieri prossimi agli incarichi operativi. Successivamente ha prestato servizio presso la Compagnia di Foligno (PG) dove ha diretto il Nucleo operativo e radiomobile.

Immediatamente prima di essere chiamato al comando della Compagnia di Messina sud, che ha alle dipendenze dieci stazioni (Gazzi, Bordonaro, Tremestieri, Giampilieri, Santo Stefano Medio, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Mandanici, Fiumedinisi e Roccalumera) e il Nucleo Subacquei, il Capitano Pagnano è stato comandante, dal 2017 al settembre scorso, della Compagnia di Colleferro (Roma).