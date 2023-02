Il cadavere di un ragazzo di 16 anni ritrovato a Merì: indagini in corso

La sera di ieri, il corpo semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni è stato rinvenuto in un’area di parcheggio periferica a Merì, piccolo comune distante circa 35 chilometri da Messina. La scoperta è stata effettuata intorno alle 21:30 e sul fatto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto.

Secondo le prime informazioni, il cadavere è stato trovato nei pressi di un campo sportivo vicino a Piazza Italia ’90, in un’area sprovvista di telecamere che potrebbero fornire indizi utili agli investigatori. Gli esperti dei carabinieri Ris sono intervenuti per i rilievi di rito e l’autopsia è stata disposta per fare luce sulle cause del decesso.

Al momento, non è esclusa nessuna ipotesi riguardo alla dinamica dei fatti, compreso un possibile gesto suicida del giovane. Infatti, si è appreso che da ieri pomeriggio non si avevano più notizie del ragazzo, il che potrebbe far pensare ad una possibile volontà di mettere fine alla propria vita.

Le indagini sono ancora in corso e, al momento, non sono disponibili ulteriori informazioni. Tuttavia, l’intera comunità locale è in forte agitazione e attende con ansia di scoprire la verità sulla morte del giovane ragazzo.