Il BIMBO D’ORO 2023 é Italobartolomeo Fucile, i protagonisti, la giuria, i premi

La manifestazione, ideata curata e diretta dal Mago Salvin ha fatto sold-out in entrambe le serate. Grande soddisfazione per il 20° anno della manifestazione, tante emozioni, dalla danza in carrozzina delle sorelle Chiara e Sara Visalli, al premio sociale dato a Giuseppe Pio bambino speciale.

I piccoli grandi talenti della magnifica edizione 2023:

Italobartolomeo Fucile (recitazione)

Clarissa Letizia (recitazione)

Giorgio Scacciaferro (recitazione)

Karim Prestimonaco accompagnato da Lorenzo Ravì Rifici (musicista)

Marli Prestimonaco (musicista)

Micol D’Angelo (ballo)

Giulia Calabrese (ballo)

Giorgia Ferlazzo accompagnata da Ilenia Nocifera (ballo)

Greta Siragusano (canto)

Gaia Princiotta (canto)

Giada Cutugno (canto)

Miriana Paladina (canto)

Francesco Maniaci (canto)

IL BIMBO D’ORO 2023 Italobartolomeo Fucile (ha interpretato splendidamente 2 pezzi ripresi dal “JOKER”e dal “CAPPELAIO MATTO”) ha messo d’accordo tutta la giuria per il suo carisma e la sua disinvoltura. E’ stato premiato dal presidente di giuria Raffaele Paganini e dalla vincitrice in carica del Bimbo D’oro Aurora Mannelli e da Basilio Arasi per quanto riguarda il viaggio a Mirabilandia.

La giuria era composta da:

Clara Mancuso (musicista e cantante)

Giuseppe Cardaci (maestro di danza)

Pippo Palmeri (vicesindaco di Sant’angelo di Brolo)

Giada Maria Giordano (cantante – vincitrice del BIMBO D’ORO 2014)

Mario Raffaele ( ass.re serv. sociali Piraino)

Raffaele Paganini super ospite d’onore ballerino e coreografo di fama internaziona e presidente di giuria.

I premi speciali sono stati così assegnati:

Premio Simpatia a Clarissa Letizia premiata da Giada Maria Giordano

Premio Originalità a Giorgia Ferlazzo premiata da Andrea Cipriano

Premio Migliore Interpretazione a Giada Cotugno premiata da Lidia Caranna

Premio Emozioni a Giorgio Scacciaferro premiato da Mario Raffaele

Premio Rivelazione Italobartolomeo Fucile premiato dal Mago Salvin

Premio Critica Greta Siragusano premiata da Giuseppe Cardaci

Premio Televisivo a Micol D’Angelo premiata da Clara Mancuso

Premio Spontaneità Francesco Maniaci premiato da Pippo Palmeri

BIMBO D’ORO SOCIALE:

Borsa di studio del valore di euro 200 è andata a Giuseppe Pio per le azioni nelle quali si è distinto nel sociale, offerto da LS City.

A Italobartolomeo Fucile, oltre il titolo di “Bimbo d’oro 2023” è stato conferito il premio “RIVELAZIONE” unitamente al viaggio a Mirabilandia offerto da AUTOCENTER dei fratelli Arasi.

Soddisfatto il Mago Salvin per la eccezionale riuscita dell’evento, nel quale è stato creatore e direttore artistico, ci ha tenuto a ringraziare i suoi collaboratori che hanno contribuito all’ottima riuscita, Lidia Caranna, Andrea Cipriano, il presentatore Saro Parisi e naturalmente tutto lo staff al completo. Il service audio di Sergio Vaccaro, il service video ask di Carmelo Siragusano, trucco e parrucco Nuccia Caruso.

L’evento, che si è svolto in due serate 12 e 13 gennaio 2023 a Sant’Angelo di Brolo e Gliaca di Piraino è stato un vero successo di pubblico e di seguito, l’organizzazione ha ricevuto tantissimi elogi da tutti i presenti e non solo ed è per questo che Salvatore Mastrolembo, il Mago Salvin ha voluto ringraziare anche tutti gli spettatori e tutti gli sponsor che l’hanno supportato nonché i sindaci delle due amministrazioni comunali Salvatore Cipriano del comune di Piraino e Franco Cortolillo del comune di Sant’Angelo di Brolo che hanno patrocinato la manifestazione.

Ospite d’onore insieme al grandissimo Raffaele Paganini a cui è stata consegnata una targa ricordo. sono stati Aurora Mannelli, Davide Patti e Giada Maria Giordano anche a loro sono state consegnate delle targhe ricordo dagli Assessori Maria Miragliotta, Giuseppe Mirenda, Pina Saggio, voci da brivido, entrambi vincitori del BIMBO D’ORO e che stanno portando avanti carriere di tutto rispetto vincendo prestigiosi premi e riconoscimenti.