Il bakery chef Arena a rappresentare la Sicilia al GP di Formula 1 a Monza

Il bakery chef messinese Francesco Arena ha rappresentato la Sicilia del gusto al Gran Premio d’Italia, nel centesimo anniversario del circuito di Monza.Â

Insieme a tanti produttori che esprimono tutto il buono della Sicilia in un continente di sapori tra i più ricercati al mondo, a Saro Gugliotta, capo delegazione per la Regione Siciliana al Gran Premio di Formula 1, e all’Associazione Ristoworld Italy rappresentata dai soci Natale Spolverino, Alessandro Russo e Giuseppe La Spina, l’Ambasciatore del gusto messinese ha portato in degustazione le sue specialità , in occasione dell’appuntamento più atteso per i tifosi italiani della F1.  Il “tempio della velocità ” ha ospitato l’area del gusto in cui grazie all’iniziativa dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Sicilia, di concerto con Confesercenti, i tanti ospiti vip hanno potuto degustare i prodotti di eccellenza della nostra isola. Un’occasione imperdibile per parlare di Sicilia e far toccare con mano la qualità dei suoi prodotti.Â

Il fornaio messinese Francesco Arena, premiato con 3 Pani nella Guida del Gambero Rosso, ha conquistato tutti con il suo delizioso pane di grani antichi preparato con lievito madre, con i fragranti biscotti e con i crostini che hanno accompagnato i salumi dei Nebrodi, i formaggi della Sicilia, a cominciare dalla Vastedda della Valle del Belice, passando per il maiorchino dei Nebrodi, il piacentino ennese, il Ragusano Dop, e poi ancora in degustazione i capperi di Salina, il cioccolato di Modica IGP, il miele d’ape nera sicula e la pignolata a scacchi dell’altro Ambasciatore del gusto messinese presente a Monza, il pasticcere Lillo Freni.Â

“È stata un’esperienza davvero emozionante – ha commentato Francesco Arena – essere all’interno di questo padiglione a contatto con le autorità e i tantissimi tifosi e poter promuovere il nostro territorio. É sempre una gioia far conoscere i nostri prodotti di eccellenza al di fuori dell’isola ed è importante far capire che la Sicilia c’è nelle manifestazioni di grande interesse. Essere lì, in doppia veste di artigiano del gusto e tifoso è stato splendido, tra i rombi dei motori e le frecce tricolori, dinanzi al nostro Presidente della Repubblica Mattarella e alle altre autorità , è stata un’esperienza che non dimenticherò e ringrazio la Regione Siciliana per questa opportunità ” – ha concluso Arena.