Il 21 giugno Gioiosa Marea celebra la “Festa della Musica”

Gioiosa Marea si prepara a ospitare, il prossimo 21 giugno, la Festa della Musica, iniziativa internazionale che coincide con il Solstizio d’estate e che nel 2026 celebra la sua trentaduesima edizione a livello mondiale. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Gioiosa Marea con il patrocinio dell’amministrazione comunale, si svolgerà interamente in Piazza Cavour, che per l’occasione diventerà il centro delle attività previste per la serata.

Per la cittadina tirrenica si tratta del quinto anno consecutivo di partecipazione all’evento, ormai inserito stabilmente nel calendario estivo locale. L’iniziativa punta a valorizzare la musica dal vivo e a creare occasioni di incontro aperte a residenti e visitatori.

Il programma prenderà il via alle ore 20:00 con l’apertura dell’area dedicata alla ristorazione, dove saranno proposte specialità gastronomiche del territorio. Mezz’ora più tardi spazio ai giovani musicisti con il “Prefestival Talenti Junior”, appuntamento riservato agli artisti emergenti che avranno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico presente in piazza.

Dalle 21:00 inizierà la parte centrale della manifestazione con una serie di concerti dal vivo. Sul palco si alterneranno i gruppi La Settima Nota, Scotch and Soda, Bezz Bizz e Jeec. A chiudere il cartellone sarà lo special guest Salvatore Raffaele and Friends, protagonista dell’ultima parte della serata.

La Festa della Musica nacque in Francia nel 1982 e nel corso degli anni si è diffusa in numerosi Paesi, trasformandosi in un appuntamento internazionale dedicato alla promozione della musica come strumento di aggregazione e partecipazione. Anche a Gioiosa Marea l’evento rinnova questa tradizione, offrendo una serata all’insegna delle esibizioni dal vivo e della valorizzazione dei talenti locali. L’accesso alla manifestazione sarà gratuito.

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