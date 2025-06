Il 2 giugno e i valori fondamentali della Repubblica italiana

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza del 2 giugno come giornata simbolica per l’intero Paese, dedicata alla celebrazione dei principi fondamentali della Repubblica italiana. Schifani ha evidenziato come questa ricorrenza rappresenti un momento solenne per riaffermare valori quali libertà, democrazia, unità e pace.

La Regione Siciliana partecipa anche quest’anno alla tradizionale parata delle Forze armate a Roma, con la presenza del proprio gonfalone, accompagnato dal Corpo forestale regionale. Il gonfalone, ha specificato il presidente, costituisce un emblema identitario che richiama la storia, la cultura e il contributo della Sicilia all’unità nazionale.

Nel suo intervento, Schifani ha inoltre voluto rendere omaggio alle Forze armate, alle Forze dell’ordine e ai corpi civili, sottolineando il loro impegno quotidiano a servizio dello Stato, sia sul territorio nazionale sia nelle missioni estere. Ha definito questo impegno come frutto di dedizione e spirito di sacrificio.

Le celebrazioni del 2 giugno si confermano così un momento istituzionale importante, in cui si uniscono il riconoscimento delle radici della Repubblica e l’omaggio a chi contribuisce alla sua tutela e alla sicurezza della comunità.

