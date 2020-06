IIS “Borghese Faranda” Patti – Giochi Matematici del Mediterraneo, tra sospensione… e soddisfazioni!

“Arrivare a scuola in queste mattine “sospese”, aprire il computer e leggere la bella notizia che tra gli studenti delle scuole italiane che hanno partecipato alle finali del 5 giugno dei Giochi Matematici del Mediterraneo, spicca nella prima fascia il nome dell’alunno Giovanni Traviglia dell’ IIS “Borghese Faranda” riempie il cuore di gioia, oltre che farmi provare una grande soddisfazione per il traguardo raggiunto”.

Esordisce così il DS Francesca Buta, a seguito della pubblicazione delle graduatorie dei Giochi matematici indetti da A.I.P.M. Accademia Italiana per la Promozione della Matematica- «Alfredo Guido».

Si erano guadagnati la finale di area, trasformatasi poi, per esigenze legate al lockdown, in finale nazionale, svoltasi per via telematica, gli allievi: Eleonora Danesi (IA Costruzioni, ambiente e territorio), Giovanni Traviglia e Davide Tranchida, rispettivamente di IA e II B Chimica e biotecnologie sanitarie.

Particolarmente orgogliosa la prof.ssa Enza Stroscio, docente di matematica dell’istituto pattese, referente del Istituto Superiore di Patti per le gare e le Olimpiadi di matematica, che da subito ha visto negli allievi grandi doti logico matematiche: “La soddisfazione è doppia in quanto lo stesso Giovanni, guadagnatosi assieme ad altri allievi del Borghese Faranda la semifinale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici dell’ Università L. Bocconi di Milano, svoltisi per via telematica nel pomeriggio del 6 giugno, ha ottenuto uno splendido terzo posto, guadagnandosi meritatamente oltre che la medaglia di bronzo, l’accesso alla finale che sarà nientemeno a livello europeo”. Una doppietta che “… dimostra come la sospensione didattica non ha fermato la voglia di fare dei nostri studenti, i quali, nonostante il periodo di disorientamento che si sono trovati a vivere e le difficoltà che hanno dovuto affrontare, hanno voluto comunque cimentarsi nelle Olimpiadi matematiche, svolte anch’esse a distanza”, aggiunge la prof.ssa Giancola, collaboratrice del Dirigente. “La passione però ha fatto superare loro tutti gli ostacoli e le problematicità del momento, ed è proprio vero che “dove c’è grande volontà non possono esserci grandi difficoltà ”.

L’IIS “Borghese-Faranda” ha sempre spronato gli alunni a mettere in gioco le loro attitudini e la loro creatività , in quanto la partecipazione a gare e a qualsiasi genere di competizioni è una sfida per promuovere la crescita personale , aumentare il livello di motivazione e promuovere il successo nelle discipline sia scientifiche che umanistiche, questa una delle tante priorità che l’Istituto si prefigge, ovvero la valorizzazione delle eccellenze.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Francesca Buta

Le prof.sse Pina Giancola ed Enza Stroscio

