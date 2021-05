Ieri record di vaccini in Sicilia, da domani stop Openday per Pfizer e Moderna 

Oltre 52 mila dosi di vaccini anti-Covid sono state somministrate ieri in tutta la Sicilia, quasi 100 mila negli ultimi due giorni. Una risposta straordinaria di adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, che per√≤ impone di ottimizzare la pianificazione dell’utilizzo delle dosi.

Per mettere in sicurezza le seconde somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna programmate la prossima settimana, l’assessorato regionale della Salute ha disposto da domani la sospensione della modalit√† Openday per queste due tipologie di vaccini, mentre sar√† possibile continuare a vaccinarsi senza prenotazione con AstraZeneca e Johnson&Johnson.