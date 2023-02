I tempi di attesa per il passaporto in Italia: un problema serio per famiglie, consumatori e turismo

La questione dei tempi di attesa per il rilascio del passaporto in Italia sta diventando un problema sempre più serio per i consumatori e per i professionisti del settore turistico. Questo è quanto emerge da un’indagine realizzata da Udicon, l’Unione Italiana Consumatori, tra i propri associati.

Secondo l’indagine, i problemi registrati dagli utenti sono distribuiti equamente da Nord a Sud e sono rimasti gli stessi dei tre mesi precedenti. Il 44,4% degli intervistati ha dichiarato di dover aspettare tra uno e tre mesi per ottenere un appuntamento, mentre il 14,8% è costretto ad attendere addirittura sei mesi. Anche i tempi di attesa per l’ottenimento di tutta la documentazione sono alti, con il 44,4% che deve aspettare tra uno e tre mesi e il 5,6% che deve attendere più di sei mesi.

Il Commissario Straordinario di Udicon, Martina Donini, ha dichiarato che la richiesta di snellimento dei tempi burocratici era stata presa in considerazione, ma che le azioni messe in atto non sono state sufficienti a risolvere il problema. Questo allungamento dei tempi sta portando molti viaggiatori a rivedere i propri piani e sta causando disdette, mancate prenotazioni e rinvii.

Il rilascio del passaporto non rappresenta solo un disservizio per le vacanze, ma è anche importante per motivi legati al lavoro, ai ricongiungimenti familiari e ai figli che non hanno il passaporto e dipendono dai genitori. Inoltre, il caos attuale ha anche un grave impatto sul mondo del turismo organizzato, già duramente colpito dalla pandemia.

Per risolvere questo problema, Donini ha proposto di migliorare i servizi per i cittadini, accelerando la transizione digitale, aumentando l’efficienza informatica nella pubblica amministrazione e aumentando il personale specializzato. Invece di promuovere nuovi Open Day, che creano inevitabilmente nuove file e ingorghi, bisognerebbe utilizzare strumenti tecnologici più avanzati per offrire un servizio più efficiente e veloce ai cittadini.