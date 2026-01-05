I ragazzi di Aci Catena realizzano la Croce della Santa Infanzia

Nel mese dedicato all’Infanzia Missionaria, che si conclude il 6 gennaio con la solennità dell’Epifania, la comunità parrocchiale della Divina Misericordia di San Nicolò, frazione di Aci Catena, ha promosso un’iniziativa rivolta alla Giornata Mondiale Missionaria dei Ragazzi. I giovani dell’oratorio hanno realizzato la “Croce della Santa Infanzia”, un’opera concepita come segno di memoria e richiamo sulle condizioni di vita dei bambini colpiti da guerre, povertà e disuguaglianze.

L’idea è maturata durante un percorso di riflessione avviato in occasione del Giubileo dei Giovani a Roma. «Durante quell’esperienza abbiamo condiviso con i ragazzi un cammino di ascolto e confronto sulle sofferenze presenti nel mondo, con particolare attenzione ai più fragili», ha spiegato il parroco, padre Stefano Panebianco. «Da quelle riflessioni è nata la volontà di dare forma a un segno concreto che raccontasse il dolore dei bambini».

La croce, realizzata in legno essenziale, è arricchita da immagini di volti infantili segnati dai drammi dei conflitti armati, delle carestie e delle povertà estreme. L’opera è stata benedetta dal vescovo mons. Antonino Raspanti ed è collocata all’ingresso della chiesa come richiamo visivo alle ferite che attraversano l’umanità.

I volti rappresentati rimandano anche alla violazione di diritti fondamentali, come l’accesso alla casa, all’istruzione e al gioco. In questo contesto, la croce assume il valore di un segno silenzioso che richiama alla responsabilità individuale e collettiva.

In occasione della Giornata Missionaria dei Ragazzi, celebrata il 6 gennaio, è previsto un appuntamento diocesano nella chiesa Maria Santissima della Provvidenza a Macchia di Giarre. «È una giornata in cui i ragazzi si fanno protagonisti nell’aiutare altri ragazzi, con l’obiettivo di diffondere una speranza vissuta e condivisa», ha ricordato don Orazio Sciacca, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Missionaria. Al termine della celebrazione eucaristica, alle ore 19, è in programma un momento musicale animato dal Coro Madagascar’s Angel.

👁 Articolo letto 180 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.