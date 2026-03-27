I giovani di San Filippo del Mela alla Giornata dei CCR a Catania

Il Consiglio comunale dei ragazzi di San Filippo del Mela ha preso parte a Catania alle iniziative legate alla Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, evento che ha riunito numerosi giovani amministratori provenienti da tutta la Sicilia. La delegazione, accompagnata dal vicesindaco Valentino Colosi e dall’assessore all’Istruzione Teresa Artale, ha partecipato agli incontri ospitati al Palazzo della Cultura.

Nel corso della mattinata si sono alternati interventi dei rappresentanti provinciali e testimonianze dedicate alle esperienze di cittadinanza attiva promosse nei territori. Il sindaco Gianni Pino ha sottolineato: «Un importante momento di condivisione, in cui si è dato spazio agli interventi dei delegati provinciali dei CCR, ma soprattutto alle testimonianze delle buone pratiche di cittadinanza attiva. Dobbiamo partire da questo per educare i nostri ragazzi a diventare cittadini consapevoli e ricercatori del bene comune».

A rappresentare il gruppo di San Filippo del Mela è stato il vicesindaco dei ragazzi Giuseppe La Malfa. Presenti, per la provincia di Messina, anche i Consigli comunali dei ragazzi di Venetico e Patti.

La giornata è proseguita con una sfilata per le vie del centro cittadino fino a Palazzo degli Elefanti, sede del Municipio di Catania, dove i partecipanti sono stati accolti da un assessore comunale, che ha richiamato il valore dell’iniziativa istituita con la legge regionale n.19 del 22 maggio 2024.

Dopo la visita al palazzo, si è svolto il rinnovo del giuramento «per la crescita sociale e civile della comunità scolastica e cittadina». Colosi e Artale hanno definito l’evento «una cerimonia sobria, ma emozionante, poiché densa di significato», evidenziando il percorso di partecipazione avviato dai giovani coinvolti, in collaborazione con il presidente Giuseppe Adernò. Le celebrazioni, dopo Palermo e Catania, si terranno il prossimo anno nella provincia di Messina.

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