I falchi della Polizia di Stato recuperano una viola trafugata dal Teatro Politeama dal valore di 30mila euro

La Polizia di Stato ha recuperato una pregiata viola trafugata dal Teatro Politeama dal valore di 30.000 euro. La refurtiva è stata rubata da ignoti che si sono introdotti all’interno del teatro e hanno forzato gli armadietti dei camerini degli artisti.

Grazie alla rapida e risoluta attività d’indagine dei Falchi della Squadra Mobile della Polizia di Stato, la refurtiva è stata ritrovata e riconsegnata al legittimo proprietario. Le indagini sono state avviate sin dalla ricezione della denuncia e hanno utilizzato rilievi effettuati dal personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica.

L’acquisizione delle registrazioni degli impianti di video sorveglianza disseminate nell’intera area ha anche fornito importanti indizi per individuare i responsabili del furto. Il recupero della viola dimostra l’efficacia dell’azione investigativa della Squadra Mobile della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei beni preziosi e prevenire la loro ricettazione.

La rapida azione della Polizia è stata fondamentale per recuperare la preziosa viola e impedire che finisse nelle mani dei ricettatori. La tempestività dell’intervento investigativo è infatti un elemento cruciale in caso di furto di oggetti di valore, che richiede un’attenta e immediata attività d’indagine per garantire il recupero degli oggetti rubati.