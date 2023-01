I conti non tornano e il ragioniere è “Fuori dal Comune”

I conti non tornano e il ragioniere è “Fuori dal Comune”

L’amministrazione Ingrillì sotto accusa per l’immobilismo sulla criticità dell’area economico-finanziaria.

La minoranza consiliare accusa l’amministrazione Ingrillì di immobilismo e di non aver ancora preso decisioni a un mese dalla dichiarazione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sulla necessità di una “Guida Esperienziale” per la responsabile dell’area economica finanziaria.

Inoltre, accusano l’amministrazione di non aver potenziato l’ufficio ragioneria nonostante le raccomandazioni del presidente del Collegio e di non aver reintegrato in servizio presso il Comune di Capo d’Orlando il dipendente qualificato Matteo Olivo, attualmente impegnato presso il Comune di Torrenova.

La minoranza teme un possibile “danno erariale” e chiede al sindaco di rimediare urgentemente.

I consiglieri comunali

Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi, Giuseppe Truglio.