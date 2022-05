Hub Fiera Messina – Da oggi 5 maggio test sierologico prenotando su una piattaforma dedicata

Da oggi 5 maggio, saranno implementate le prestazioni offerte all’Hub Fiera: sarà possibile effettuare test sierologico prenotando su una piattaforma dedicata.

Commissario Covid 19 Messina Alberto Firenze: ‘nostro obiettivo fornire sempre maggiori servizi utili per gli utenti per favorire corretta vaccinazione e prevenzione”.

Il commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina prof. Alberto Firenze comunica che a partire da oggi, giovedì 5 maggio, sarà possibile prenotarsi, attraverso una piattaforma dedicata, per poter effettuare gratuitamente un test sierologico per la rilevazione nel sangue degli anticorpi diretti relativi al virus Sars-CoV 2. Un nuovo servizio alla cittadinanza oltre ai molteplici altri già attivati che sarà possibile effettuare al padiglione 7B del centro vaccinale Fiera di Messina. “Nostro obiettivo – chiarisce Firenze – è implementare sempre i servizi dedicati alla cittadinanza per fornire tutte le informazioni utili per una corretta vaccinazione e favorire la prevenzione. Si tratta di un semplice prelievo di sangue che, evidenziando la presenza di anticorpi, è in grado di indicare sia l’eventuale avvenuta esposizione al Covid-19, sia la protezione anticorpale fornita dalla vaccinazione anti-Covid.

“E’ – spiega Firenze – un test specifico per le persone vogliono misurare la propria risposta immunitaria a seguito della malattia o dopo la vaccinazione. Il test sierologico si effettua tramite un prelievo venoso (non è necessario il digiuno). In caso di test sierologico positivo (segno di una risposta immunitaria al virus) ci si può confrontare con il proprio medico curante per capire se è necessario procedere o meno con ulteriori approfondimenti, in base al risultato e al proprio quadro anamnestico ed effettuare o meno ulteriori vaccinazioni. Se si è vaccinati e si vuole eseguire il test si consiglia di aspettare almeno 15 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Se si è avuto il Covid 19 e si vuole e si può fare un richiamo del vaccino, può essere utile effettuare il test prima del vaccino e dopo 15 giorni dalla dose vaccinale. In questo modo si può valutare adeguatamente l’aumento degli anticorpi”.

I test sierologici verranno eseguiti in un’area del Centro Vaccinale da un’equipe dedicata e potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dopo prenotazione al link: https://intranet.asp.messina.it/fb_prenotazione_anomalie/form_siero_scheda.asp