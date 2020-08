Hotspot migranti – Barbagallo: “Roma impugna ordinanza, ora Musumeci risolva problemi se ne è capace”

‚ÄúPer il governatore Musumeci sono stati quattro giorni di comparsate televisive, titoli di giornali, presunti divieti e, perfino, diffide ai prefetti. Ora che il governo centrale ha impugnato la sua ordinanza-spot torni, se riesce, a pensare ai gravi problemi che¬†attanagliano¬†la Sicilia e i siciliani‚ÄĚ. Lo dice il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, dopo che l‚Äôesecutivo guidato da Giuseppe Conte ha impugnato l’ordinanza con cui il presidente della Regione siciliana avrebbe voluto chiudere tutti i centri di accoglienza e gli hotspot in Sicilia.¬†

‚ÄúE‚Äô stato talmente concentrato ad eseguire i diktat salviniani anti migranti che Musumeci ha perso il contatto con la realt√†.¬†Spieghi invece ‚Ästprosegue Barbagallo –¬†per quale ragione la nostra¬†Regione √® ultima per numero di tamponi realizzati in rapporto alla popolazione ed ha anche il pi√Ļ basso rapporto di guariti/dimessi rispetto ai positivi e il secondo maggior valore di ricoverati in terapia intensiva per 100 mila abitanti‚ÄĚ.¬†

La Sicilia ha tante urgenze di cui il governo regionale deve occuparsi: ‚ÄúNon un solo euro √® arrivato nelle tasche dei siciliani. Dopo i disastri dei ritardi per la cassa integrazione il governo √® rimasto prigioniero della finanziaria fantasma e tutti i settori produttivi ‚Ästconclude –¬†sono in attesa di sostegni economici promessi e mai arrivati:¬†c‚Äô√® tanto da fare anche perch√© nulla, su questo fronte, √® stato fatto‚ÄĚ.