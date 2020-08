Hotspot Messina – M5S: “Tutti negativi i tamponi effettuati ai migranti”

“Tutti negativi i tamponi effettuati ai migranti, che saranno trasferiti in altre località , come era già stato stabilito da tempo”.

“Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ai migranti del Cas di Bisconte, che saranno trasferiti in altre località , come era già stato stabilito. Per poter procedere al trasferimento era necessario attendere il termine della quarantena, la cui scadenza era già nota da tempo”.

A darne notizia sono i deputati regionali e nazionali del M5s Francesco D’Uva, Grazia D’Angelo, Valentina Zafarana e Antonio De Luca, che fanno chiarezza sulla situazione attuale dell’ex caserma di Bisconte.

“Dopo le fughe delle scorse settimane – spiegano – su indicazioni della Prefettura che si è attenuta alle disposizioni del Viminale, si è proceduto al trasferimento di tutti i migranti dall’Hotspot.

Alle 54 persone ancora presenti nel Cas, la maggior parte delle quali provenienti dalla Tunisia, al termine della quarantena si è proceduto ad effettuare i tamponi, che hanno dato esito negativo, e adesso si procederà al loro trasferimento come già avvenuto in altre strutture della regione: i minori presenti verranno affidati al Comune, i tunisini saranno rimpatriati e i restanti verranno redistribuiti in altri centri. L’incessante lavoro di Viminale e Prefettura, in tal contesto, è risultato determinante.

Come abbiamo sempre ribadito, – specificano – riteniamo che l’ex caserma di Bisconte non sia adeguata a fungere né da Hotspot né da Cas e che sia necessario dismetterla”.