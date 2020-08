Hotspot Messina, altri 20 migranti in fuga

De Luca al Ministro Lamorgese: ‚ÄúLi porti¬†in Parlamento piuttosto che invadere la nostra citt√†. Il 27 chiudo tutto¬†per garantire la sicurezza‚ÄĚ.

‚ÄúSono appena stato informato dalla Prefettura ‚Äď che ringrazio ‚Äď che stanotte sono scappati altri 20 tunisini dalla caserma di Bisconte. Abbiamo fatto chiudere l‚ÄôHotspot, √® rimasto il Cas: da qui hanno tentato la fuga in 40. Di questi, 20 ci sono riusciti. Cara¬†Ministro Lamorgese, le avevo¬†ribadito¬†che la Caserma Gasparro di Bisconte¬†era un colabrodo e dunque non¬†idonea¬†all‚Äôaccoglienza.¬†Siamo alla quarta fuga. Ci sono 50 tunisini in giro per la citt√†;¬†adesso basta, occorre chiudere definitivamente. Con queste politiche sbagliate state invadendo il nostro territorio. Le consiglio di continuare sulla linea della solidariet√†, ma¬†perch√© non porta i migranti¬†in Parlamento?¬†Certamente l√¨ saranno¬†al sicuro, cos√¨ siamo tutti¬†pi√Ļ¬†tranquilli.¬†Va bene¬†l‚Äôassistenza¬†ma non a Messina, in questa struttura¬†fatiscente‚ÄĚ. Cos√¨ afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca.

‚ÄúCome massima autorit√† locale ‚Ästconclude il Primo cittadino ‚Ästsono obbligato a informare la mia comunit√†. Ribadisco¬†quanto gi√† promesso: il 26 agosto termina il periodo di quarantena¬†dei¬†20 tunisini che non sono riusciti a fuggire, sempre che non ci provino ancora. Dopodich√© Ministro¬†Lamorgese,¬†io comincer√≤ a dare calci¬†nel sedere¬†a chiunque mi impedir√† la chiusura il 27 agosto. A¬†Messina non deve esserci pi√Ļ nessun migrante, la caserma Gasparro sar√† chiusa. Non voglio pi√Ļ sentire parlare di Hotspot¬†e¬†Cas a Messina.¬†Li¬†porti¬†alla Camera e al Senato¬†perch√© √® giusto che si continui con la solidariet√†, ma¬†sicura: sia per i migranti che per la popolazione.