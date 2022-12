Hai un talento particolare? Iscriviti al “Bimbo d’Oro 2023”

Sulle note musicali del talento prende nuovamente il via, più frizzante che mai, la nuova edizione del BIMBO D’ORO 2023, protagonisti assoluti i nostri meravigliosi bambini e ragazzi che vogliono cimentarsi nelle loro emozionanti performance, uscire dal guscio e sentire il calore di un pubblico pronto ad applaudire. Ogni bambino deve sapere che qualcuno crede in lui e noi ci crediamo, ci crediamo così tanto che abbiamo creato un ambiente privo di competizione, ricco di esperienze formative e di vita solo per accoglierli al meglio e farli venire fuori regalandogli appaganti soddisfazioni e augurandogli di muovere i primi passi per poi intraprendere un escalation di successi proprio come hanno fatto altri ragazzi prima di loro, ad esempio Albero Urso, vincitore di amici e concorrente a Sanremo e attualmente in tournée all’estero, che ha iniziato proprio vincendo il nostro talent IL “BIMBO D’ORO”.

Questo magico show non solo rappresenterà un trampolino di lancio, ma permetterà ai nostri talenti di scoprire che mettersi in gioco non deve fare paura, ma anzi deve essere la forza motrice dei loro sogni.

Siamo fieri ed orgogliosi di aggiungere che non solo ad applaudire saranno anche ospiti internazionali e giurie tecniche di ogni disciplina, non solo avranno la possibilità di andare in onda in TV, ma che l’iscrizione abbiamo fatto in modo che resti gratuita proprio perché ESSERCI non deve essere un limite per nessuno E NOI… CI SIAMO!!!

ISCRIZIONI: compilare nell’apposito modulo sul sito www.bimbodoro.com

indicare tipo di esibizione

INFO: 3388012547

Posti limitati