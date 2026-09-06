Guasto alla Radiologia di Milazzo, esami trasferiti a Barcellona

La Radiologia dell’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto sta garantendo supporto al presidio “Fogliani” di Milazzo, dove un guasto tecnico ha limitato l’attività diagnostica tradizionale. A confermare la situazione è il direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cucci, che ha illustrato le misure adottate per assicurare la continuità delle prestazioni.

«Venerdì si è guastato il gruppo di continuità dell’unica diagnostica funzionante. Mi è stato assicurato dal tecnico che domani mattina provvederanno a sistemarlo», ha spiegato Cucci. In attesa dell’intervento, a Milazzo viene utilizzato un apparecchio portatile, con il quale è possibile effettuare esami sulle piccole articolazioni. Le radiografie del torace, invece, possono essere eseguite soltanto con il paziente in posizione supina.

Per le necessità del Pronto soccorso, l’Asp ha predisposto soluzioni alternative. Gli accertamenti compatibili saranno effettuati attraverso la Tomografia computerizzata, mentre gli altri pazienti potranno essere trasferiti alla Radiologia di Barcellona. Gli esami svolti al “Cutroni Zodda” saranno poi refertati in Teleradiologia dai medici radiologi di Milazzo.

La collaborazione si inserisce nel percorso di integrazione già avviato dall’Asp tra i due presidi. Barcellona sta inoltre assorbendo le prestazioni di risonanza magnetica provenienti dal “Fogliani”, dopo la sospensione dell’attività dovuta a un guasto irreparabile dell’apparecchiatura milazzese.

Per Milazzo è prevista una nuova risonanza magnetica, finanziata con un investimento regionale di 1,3 milioni di euro. L’Asp ha già avviato la procedura per l’acquisizione della nuova apparecchiatura.

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