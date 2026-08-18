Guardia medica chiusa a Barcellona, pesa la carenza di personale

La carenza di personale medico continua a incidere sul servizio di continuità assistenziale a Barcellona Pozzo di Gotto. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto la Guardia medica, trasferita lo scorso 14 gennaio dall’ex ospedale alla Casa di Comunità nei pressi del “Cutroni Zodda”, è risultata chiusa al pubblico. Gli utenti sono stati indirizzati alle sedi di Merì e Castroreale oppure, per le urgenze, al Pronto soccorso cittadino. Disagi analoghi si erano verificati anche negli anni precedenti.

Sulla vicenda è intervenuto Paolo Calabrò, esperto in materia sanitaria della sindaca Melangela Scolaro. «Ancora una volta una città di quasi 40mila abitanti rimane priva in un giorno festivo di mezza estate di un presidio fondamentale come la Guardia medica», ha dichiarato.

Il direttore generale dell’Asp Messina, Giuseppe Cuccì, ha richiamato la persistente difficoltà nel reperire medici disponibili, nonostante sia attivo un avviso per il reclutamento. Per limitare ulteriori scoperture, Cuccì ha disposto un ordine di servizio rivolto al personale della vicina Guardia medica di Merì, distante meno di tre chilometri dalla sede barcellonese.

Anche nella serata successiva, dalle 20, non è stato possibile assicurare il servizio. L’Asp sta parallelamente procedendo al rafforzamento delle Case di Comunità, destinate anche alla gestione dei codici bianchi e verdi provenienti dai triage ospedalieri, con l’obiettivo di ridurre gli accessi impropri ai Pronto soccorso.

«Il servizio delle Guardie mediche è prezioso al fine di evitare che pazienti affetti da patologie connotate come non urgenti vadano ad intasare i Pronto soccorsi», ha aggiunto Calabrò.

È previsto a breve un incontro tra la sindaca Scolaro e Cuccì per affrontare il problema dei turni e verificare la funzionalità della Casa e dell’Ospedale di Comunità di Barcellona.

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