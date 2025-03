Guardia di Finanza sequestra centro ottico abusivo ad Acireale

La Guardia di Finanza di Catania ha individuato e sequestrato un centro ottico abusivo operante all’interno di un’abitazione privata. L’intervento, condotto dai militari della Compagnia di Acireale nell’ambito delle attività di contrasto all’abusivismo commerciale, ha permesso di accertare l’assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività.

L’attività era gestita da un soggetto regolarmente iscritto nel “Registro Speciale degli esercenti l’attività di ottico” e dipendente di un ingrosso del settore, il quale, tuttavia, ogni sabato esercitava la professione in modo autonomo, senza le prescritte autorizzazioni. I locali, sebbene destinati a uso abitativo, erano stati trasformati in laboratorio e punto vendita di dispositivi ottici, senza alcuna registrazione presso le autorità competenti.

Durante i controlli, i finanzieri hanno accertato che l’occupazione dell’immobile avveniva in assenza di un regolare contratto di locazione, con il pagamento del canone effettuato in nero. Inoltre, l’attività era sconosciuta al fisco: il titolare non risultava intestatario di partita IVA e le vendite avvenivano senza emissione di documenti fiscali. Le irregolarità riscontrate costituiscono violazioni sia delle normative tributarie sia di quelle sanitarie, poiché l’attività di vendita di occhiali e lenti da vista è soggetta a specifiche regolamentazioni per la tutela della salute pubblica.

Ulteriori verifiche hanno evidenziato l’assenza della registrazione della licenza professionale presso il Comune e la mancata comunicazione dell’avvio dell’attività commerciale agli enti preposti. La merce offerta ai clienti non disponeva delle certificazioni di conformità agli standard di sicurezza richiesti dalla legge.

A seguito delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro l’intero inventario, tra cui montature e lenti, oltre alle attrezzature utilizzate. Violazioni sono state contestate sia all’esercente, per l’attività commerciale illecita, sia al proprietario dell’immobile, per l’omessa dichiarazione dei redditi da locazione e la mancata comunicazione della cessione del fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

