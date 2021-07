Green Pass obbligatorio, cosa cambia dal 5 agosto

Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge Covid che ha reso obbligatorio il possesso del Green Pass per alcune attivitĂ . “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa successiva al CdM, ma ha anche sottolineato che “la variante Delta Ăš anche piĂč minacciosa di altre varianti”.

Anche per tale ragione, “il Green Pass ù una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. È una misura che dà serenità , non che toglie serenità ”. Altrimenti, ha spiegato Draghi, “senza vaccinazione si deve chiudere tutto, di nuovo”. Poi la stoccata a Matteo Salvini che negli ultimi giorni ha portato avanti la battaglia contro il Green Pass, affermando anche che il vaccino non sia necessario per alcune fasce di età . , ha risposto Draghi a chi gli ha chiesto quale fosse la sua posizione sulle parole del leader della Lega.

L’obbligo del Green Pass

Dal 5 agosto, quindi, scatta l’obbligo di Green pass per accedere a una serie di servizi e attivitĂ non essenziali. I prossimi quindici giorni sono un tempo fissato per consentire a chi non l’ha ancora fatto di vaccinarsi e alle attivitĂ coinvolte dall’introduzione dell’obbligo di organizzarsi. Il certificato servirĂ per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarĂ invece necessario per il servizio al bancone. ServirĂ inoltre per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, solo a chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attivitĂ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinĂČ, concorsi pubblici. Sono esclusi dal Green Pass i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attivitĂ di ristorazione.

Le sanzioni

Per chi viola le regole c’ù una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Fino al 30 settembre 2021, invece, la somministrazione di test antigenici rapidi sarà assicurato a prezzi contenuti.