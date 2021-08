Green Pass, ecco dove sarà obbligatorio

Autobus, treni, traghetti, aerei, da domani tutto un pò diverso almeno ufficialmente alcune regole sono infatti già in vigore.

TRASPORTI – Ecco dove servirà obbligatoriamente il Green Pass. Sui pulman che viaggiano da una regione all’altra, sui treni Intercity e alta velocità . Su autobus e tram sarà necessaria solo la mascherina, consigliata la ffp2. Le verifiche verranno affidate ai controllori, chi verrà sorpreso in treno senza certificazione rischia una denuncia la Polizia Ferroviaria. Sugli aerei, anche su tratta nazionale, carta verde oppure tampone entro 48 ore dalla partenza o certificato di guarigione del Covid-19. Il Green Pass dovrà essere presentato al personale di terra al momento dell’imbarco. Obbligatorio anche su traghetti, navi ed aliscafi interregionali, solo la deroga per lo Stretto di Messina. La capienza massima su navi e traghetti limitata all’80%.

SCUOLA – Green Pass per tutto il personale scolastico dal 13 settembre piattaforma ad hoc per i controlli. Nessun obbligo per gli studenti ma si a mascherine e distanziamento. Università , obbligo Green Pass per tutti, per gli studenti senza Green Pass solo lezione a distanza.

Al Ministero della Salute si lavora ad un estensione dell’obbligo di certificazione a cominciare dai dipendenti della pubblica amministrazione.