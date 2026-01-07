Green Challenge, ripartono le iniziative ambientali in Sicilia

Riparte in Sicilia la Green Challenge, progetto di sensibilizzazione ambientale avviato nel 2019 e dedicato alla tutela delle coste e del mare. L’iniziativa, promossa dall’attivista siracusano Sebastian Colnaghi insieme al gruppo informale denominato “Banda degli Ecologisti”, ha consentito negli anni passati la rimozione di centinaia di chili di plastica e rifiuti abbandonati lungo il litorale dell’Isola. Il nuovo ciclo di attività prenderà avvio con una giornata ecologica in programma domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 13, presso la Terrazza del Talete, a Siracusa.

La scelta del luogo non è casuale. L’area, particolarmente esposta ai venti, è soggetta a un frequente accumulo di rifiuti che rischiano di essere trascinati in mare, con conseguenze dirette sull’ecosistema marino. Il progetto punta a riattivare un percorso di partecipazione collettiva e di educazione ambientale, coinvolgendo cittadini e volontari provenienti da diverse parti della regione.

«Alcuni anni fa abbiamo dimostrato che insieme possiamo fare la differenza — afferma Sebastian Colnaghi —. Oggi è il momento di ripartire perché il cambiamento inizia da noi». L’attivista sottolinea l’importanza di gesti semplici ma concreti: «Non possiamo aspettare che siano gli altri ad intervenire. Raccogliere una busta di plastica può evitare danni a pesci, tartarughe e agli animali che vivono nel mare».

La partecipazione è aperta a cittadini, famiglie, studenti e associazioni. Ai volontari viene richiesto soltanto di munirsi di guanti personali e di contribuire attivamente alla pulizia dell’area. «Il nostro impegno non si fermerà al Talete — conclude Colnaghi —. La Green Challenge riparte da qui, con un messaggio chiaro: il mare non può essere soffocato dai rifiuti, perché è anche la nostra casa».

