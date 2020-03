Gravina – Consegnata soluzione igienizzante prodotta dall’università

I diffusori di soluzione igienizzante sono stati distribuiti negli uffici pubblici, alle forze dell’ordine e alla Misericordia.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso rende noto che al Comune di Gravina di Catania è stata consegnata la soluzione igienizzante prodotta dai laboratori dei dipartimenti di Scienze chimiche e di Scienze del Farmaco dell’Università di Catania. Grazie alle strutture di ricerca dirette rispettivamente dai professori Roberto Purrello e Rosario Pignatello, i tecnici di laboratorio hanno iniziato la produzione di un disinfettante, realizzato secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità , per fornire alla collettività uno strumento utile al contenimento del contagio da Covid-19.

A occuparsi della logistica è stato il consigliere comunale Francesco Ferlito che insieme alla protezione civile, ai volontari del territorio hanno provveduto alla distribuzione dell’igienizzante presso gli edifici pubblici che continuano a garantire i servizi essenziali, in particolar modo presso le stazioni della Polizia municipale, dei Carabinieri e alla sede della Misericordia. «Ho ritenuto di agire in prima persona – afferma il consigliere comunale Francesco Ferlito – anche grazie alla collaborazione di Marco Rapisarda, capo di gabinetto del comune di Gravina di Catania, che con me si è premurato della distribuzione della soluzione disinfettante, al fine di continuare a garantire, da parte degli uffici preposti, quei servizi fondamentali per la nostra città . Intendo, ancora, ringraziare personalmente i direttori, Purrello e Pignatello, e i tecnici di laboratorio, che tanto si sono spesi, e ancora continuano a farlo per la comunità , certo che tale collaborazione possa continuare fin quando persiste lo stato emergenziale che stiamo, purtroppo, vivendo».

«Colgo l’occasione per invitare i cittadini a rimanere a casa. Vorrei inoltre ringraziare – dichiara il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso – chi si sta spendendo in prima persona per la nostra città , in particolar modo l’Università di Catania, i tecnici di laboratorio che continuano a produrre soluzioni igienizzanti, e il Magnifico Rettore Priolo che ha dato disponibilità dei locali universitari per portare avanti tale iniziativa. L’amministrazione si adopera quotidianamente al fine di preservare la salute collettiva e pertanto confidiamo nella collaborazione dei concittadini».