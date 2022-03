Gravidanza – Progetto per corso informativo di accompagnamento alla nascita in Fiera

L’iniziativa voluta dal commissario per l’emergenza Covid19 di Messina Alberto Firenze in collaborazione con l’Ordine Professionale delle Ostetriche della provincia di Messina.

Prenderà il via la prossima domenica 6 marzo all’Hub vaccinale Fiera di Messina il primo incontro del corso informativo di accompagnamento alla nascita. Il progetto è stato organizzato su iniziativa del prof. Alberto Firenze, Commissario Covid 19 di Messina, in collaborazione con l’Ordine Professionale delle Ostetriche della provincia di Messina presieduto da Maria Santo.

Oltre al punto informativo dedicato alle donne in gravidanza o in allattamento per sensibilizzare e fornire tutte le informazioni utili per chi vuole ricevere la somministrazione anti Covd 19, le specialiste ostetriche saranno a disposizione nell’Hub fiera Messina per sviluppare il Percorso Nascita che prevede una serie di incontri Informativi sul tema di gravidanza, parto, puerperio e allattamento. Garantendo l’assistenza in un ambiente dedicato e nel pieno rispetto delle normative di prevenzione del contagio Covid-19. Il Percorso informativo si rivolge alle gravide a prescindere dalla settimana di gestazione ma anche a tutte coloro che si accingono ad affrontare questo importante percorso e desiderano ricevere informazioni da personale competente. Gli incontri si terranno nei giorni di 6-13-20-27 Marzo dalle ore 10 alle ore 12 presso il padiglione 7 B Hub Fiera Messina. Per partecipare è possibile prenotarsi recandosi direttamente al pad 7 B Hub fiera. Referente del progetto la dott.ssa Alessia Conti.