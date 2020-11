Gravi ritardi per l’esito dei tamponi, il Distretto D.30 scrive alla Regione e all’Asp Messina

Gravi ritardi per l’esito dei tamponi, il Distretto D.30 scrive alla Regione e all’Asp Messina

Con la presente, i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Patti (Capofila), Brolo, Ficarra, Floresta, Gioiosa Marea, Librizzi, Montagnareale, Oliveri, Piraino, Raccuia, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, Sinagra e Ucria, facenti parte del Distretto Socio Sanitario n° 30, intendono denunciare, ancora una volta, le disfunzioni e le inefficienze del sistema sanitario territoriale in questa difficile emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

In particolare, sono insostenibili i gravi ritardi che si registrano nel fornire l’esito dei tamponi effettuati dall’Usca: ciò comporta pesantissime ripercussioni a livello psicologico, sociale ed economico nei confronti delle famiglie in isolamento, specialmente quelle a basso reddito.

Appare, quindi, necessario migliorare, in primis, la funzionalità del laboratorio d’analisi dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona ed occorre portare la sua operatività H/24, dotandolo di adeguato personale e integrando le strumentazioni esistenti. Ma è di fondamentale importanza rendere subito funzionali, con personale qualificato e idonei strumenti, altri laboratori ospedalieri della stessa Asp n.5 e rafforzare, con adeguata dotazione organica e strumentale, anche il laboratorio del Policlinico universitario, per dare risposta adeguata al crescente numero di tamponi da processare.Â

L’assistenza territoriale è fondamentale per la gestione di questa fase e va rafforzata per evitare il collasso delle strutture ospedaliere e del nostro sistema sanitario.

Appare indispensabile quindi l’immediato potenziamento del Dipartimento di Prevenzione presso l’ASP di Patti che, vista l’esiguità degli operatori, cui va il nostro personale plauso e ringraziamento, nonostante i lodevoli sforzi e l’abnegazione, non riesce a smaltire, con la necessaria tempestività , l’enorme mole di lavoro che scaturisce dal numero dei contagi.

In quest’ottica, anche l’annunciato potenziamento delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, deve essere subito attuato e rivolto concretamente anche nella direzione di ripristinare quell’assistenza sanitaria domiciliare che è venuta clamorosamente a mancare, con gravi disagi nei confronti delle categorie più deboli: gli anziani, le persone sole e coloro che hanno preesistenti patologie.

Bisogna riprendere i controlli diagnostici e terapeutici a domicilio oltre che la fondamentale attività di prevenzione e assolvere, così, oltre che ad una funzione prettamente sanitaria, anche sociale e solidale.

Infine, ma non per questo meno importante, si ritiene doveroso segnalare il fatto che, quotidianamente, riceviamo richieste d’intervento, da parte degli operatori dei presidi sanitari del nostro territorio, in relazione alla mancanza o scarsa dotazione degli indispensabili presidi sanitari (DPI). Atteso il fatto che nel territorio del Distretto, precisamente nel Comune di Librizzi, è stato allestito uno dei tre Centri Operativi della Protezione Civile che si occupa dello stoccaggio e della distribuzione di tutto il materiale sanitario occorrente alle ASP Siciliane, la circostanza appare paradossale. Si chiede, pertanto, di rivedere immediatamente il sistema di distribuzione dei DPI ed autorizzare i Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri della Provincia a ritirare il materiale loro assegnato direttamente presso il suddetto Centro, ottimizzando così sia le tempistiche di approvvigionamento, sia i costi da sostenere.

Si avverte forte l’esigenza, in particolar modo in questo periodo di pandemia, di avere una sanità moderna ed efficiente: per questo, i sottoscritti Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 30 chiedono interventi concreti, tesi a fornire riscontri immediati alle legittime istanze dei cittadini che, quotidianamente, esternano rimostranze e preoccupazioni.

In attesa, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

Destinatari: AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA On. Nello MUSUMECI, ALL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE On. Ruggero RAZZA, AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASP 5 DI MESSINA Dott. Paolo LA PAGLIA