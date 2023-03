Grave incidente stradale a Sinagra: pullman con 45 persone precipita in una scarpata

Nella mattina di oggi, domenica 5 marzo, un grave incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale che dalla nazionale conduce a Sinagra, in provincia di Messina. Un pullman con circa 45 persone a bordo, in gita da Palermo, è precipitato in una scarpata, affrontando in salita una curva nei pressi del bivio che conduce alla frazione di Limari. Al momento le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Fortunatamente, grazie alla tempestività dell’intervento dell’ambulanza sul posto e successivamente dei carabinieri e dei vigili del fuoco di San’Agata di Militello, i passeggeri del pullman sono stati prontamente soccorsi. Tuttavia, tre persone sono state trasportate in ospedale a Patti, tra cui l’autista del mezzo.

Secondo quanto riportato dalle fonti sul posto, la gravità dell’incidente sarebbe stata ancora maggiore se la maggior parte dei passeggeri non fosse scesa dal pullman prima dell’incidente, a causa delle difficoltà della curva.

Il Comune di Sinagra si è subito attivato per fornire un primo punto di accoglienza ai turisti palermitani, ospitandoli in un ristorante di contrada Limari vicino al luogo dell’incidente.

© Riproduzione riservata.