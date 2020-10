Gran Premio d’Europa – Podio per Tony Cairoli a Mantova

Il Gran Premio¬†d’Europa, undicesimo round del Mondiale FIM di Motocross 2020, si √® disputato oggi a Mantova. Il terzo evento consecutivo ospitato sulla pista lombarda ha visto¬†Tony Cairoli¬†tornare sul podio e conquistare il secondo posto di giornata, grazie ad una¬†seconda manche perfetta. Al mattino il pilota del team¬†KTM Red Bull Factory Racing, dopo aver¬†fatto segnare il decimo crono nelle prove¬†libere,¬†ottiene¬†il tredicesimo¬†cancello per la partenza delle¬†due manche di gara del pomeriggio. Scattato bene al via della prima frazione,¬†Tony¬†transita¬†quinto al primo giro,¬†perdendo¬†due posizioni nel corso della prima met√† di gara, non perfettamente a suo agio sul veloce tracciato mantovano.¬†

Trovato un ritmo gara migliore, recupera sugli avversari nel finale e chiude quinto, a poca distanza dai primi tre.¬†Scattato terzo al secondo start,¬†Cairoli¬†lancia la sua¬†KTM 450 SX-F¬†all’inseguimento dei primi due,¬†facendo segnare il giro veloce della gara e approfittando di due errori commessi dai rivali che lo precedono¬†per prendere¬†la testa della gara, mantenendola¬†fino al traguard, tagliato primo dopo¬†diciassette giri corsi ad un ritmo incredibilmente alto.¬†Tony¬†mantiene cos√¨ la¬†sua seconda¬†posizione¬†in¬† campionato, guadagnando sei lunghezze sul suo diretto inseguitore. Prossimo¬†appuntamento¬†con la MXGP tra una¬†settimana in Spagna, sull’inedita¬†pista di Xanad√Ļ, nei pressi della citt√† di Madrid.¬†

Tony Cairoli:¬†“Sono molto contento di aver ottenuto una vittoria di manche¬†ma questo fine settimana¬†non non mi¬†sentivo¬†molto bene. Il ginocchio mi ha dato molti problemi, venerd√¨ sono dovuto andare in ospedale per far togliere del¬†liquido e mettere un po’ di lubrificante! Purtroppo le cose vanno piuttosto male e riesco a malapena a usare la gamba sinistra al 40%; per questo a¬†volte sono sbilanciato e dopo la gara √® piuttosto dolorante. Comunque devo andare avanti un altro mese, cercare di resistere e vedere se posso spingere fino alla fine; questo ovviamente √® il nostro obiettivo. Nella prima manche ho guidato un po‚Äô rigido, abbiamo apportato alcune modifiche alla moto e non ero a mio agio. Il quinto posto andava bene ma non √® quello che vogliamo per il campionato, anche perch√© Tim era davanti. Nella seconda ho dato tutto manche ed √® stata una bella gara.‚ÄĚ

Gara Uno: 1-T.Gajser  2-G.Coldenhoff 3-J.Prado 4-M.Evans 5-A.Cairoli 

Gara Due: 1-A.Cairoli  2-T.Gajser 3-J.Seewer 4-R.Febvre 5-G.Coldenhoff

Gran Premio: 1-T.Gajser 47p. 2-A.Cairoli 41p. 3-G.Coldenhoff 38p. 4-J.Seewer 35p. 5-M.Evans 31p.

Campionato: 1-T.Gajser 399p.  2-A.Cairoli 388p.  3-J.Seewer 369p.  4-J.Prado 341p. 5-G.Coldenhoff 341p.

Prossimo Gran Premio: 11/10/2020 MXGP di Spagna – Xanad√Ļ (SPA)