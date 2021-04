Gold & Gold Messina – Castanea match clou della sesta giornata venerdì al PalaMili

Sar√† la sfida con il¬†Basket Castanea¬†ad aprire il trittico dei derby cittadini che la¬†Gold & Gold Messina¬†affronter√† nelle prime due settimane di aprile. I giallorossi, dopo la vittoria sofferta sul campo dell‚ÄôOrlandina Lab, ospitano tra le mura amiche una delle formazioni pi√Ļ in forma del girone, reduce dal doppio successo sulla¬†Fortitudo Messina¬†e sul¬†Cus Catania. Il Castanea di coach¬†Filippo Frisenda, cos√¨ come gli Scolari, ha ottenuto finora tre vittorie e con sei punti in graduatoria, entrambe le squadre inseguono la capolista¬†Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza¬†che viaggia a punteggio pieno. Alla sua prima avventura nel massimo torneo regionale, i giallo-viola stanno facendo molto bene, grazie ad un organico ben costruito dallo staff tecnico che annovera tra i suoi componenti anche coach¬†Nino Molino, due volte campione d‚ÄôItalia, nelle vesti di consulente tecnico. Protagonisti di questo lusinghiero avvio di stagione i due svedesi¬†Landgren, centro che viaggia a 21.5 punti a partita e il play/guardia¬†Friberg¬†(13.5 ppg), i quali insieme ai due messinesi¬†Di Dio¬†(12 ppg) e¬†Cordaro¬†(8.3 ppg) formano l‚Äôossatura del quintetto delle furie completato da¬†Schiavoni¬†(9.2 ppg), con l‚Äôex Catanzaro¬†Commisso¬†(7 ppg), l‚Äôex Or.Sa. Barcellona¬†Brusca, l‚Äôex Amatori Messina¬†Curr√≤, il lungo¬†Dosic¬†(7 ppg) e l‚Äôex FP Sport¬†Ponz√Ļ Donato¬†pronti a dar manforte ai compagni. Gruppo che abbina alla potenza fisica una importante dose di tecnica che costituiscono il marchio di fabbrica del Castanea.

Non sarà un avversario facile per la Basket School Messina, che a sua volta vuole sfruttare il fattore campo per allungare la serie positiva e celebrare al meglio il ritorno in panchina di coach Pippo Sidoti al quale la sentenza del Tar di Catania ha cancellato il Daspo. Il tecnico pattese torna a guidare la propria squadra dopo ventotto mesi, l’ultima sua apparizione in un palazzetto risale al 25 novembre 2018 a Giarre. Rispetto all’uscita di Sant’Agata Militello i ragazzi del presidente Zanghì dovranno regalare una prestazione sicuramente diversa: maggiore concentrazione in difesa e fluidità in attacco. Sfida fondamentale per entrambe le formazioni, per la Basket School sarà un esame importante  che svelerà quale ruolo potrà recitare in questo campionato la squadra diretta da Sidoti e Paladina.  

La palla a due del derby tra la Gold & Gold Messina e il Basket Castanea si alzerà alle ore 20 di venerdì 2 aprile al PalaMili. Dirigeranno la stracittadina Luca Beccore di Messina e Davide Squadrito di Spadafora (ME). La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 19:50 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento di Peppe Melita e Daniele Straface, il coordinamento tecnico è di Vincenzo Nicita Mauro.