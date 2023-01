Gold & Gold Messina affronta la Basket Academy Catanzaro in trasferta

La Gold & Gold Messina affronterà la Basket Academy Catanzaro in trasferta per la seconda partita del 2023. La Gold & Gold Messina, dopo una netta vittoria a casa contro la Dierre Reggio Calabria, dovrà affrontare la Basket Academy Catanzaro, che si trova al sesto posto del girone siculo calabro della C Gold intitolata ad Haitem Fathallah.

La squadra di Catanzaro, allenata da coach Massimiliano Arigliano, cercherà di sfruttare il fattore campo per cercare di salire in classifica. La Gold & Gold Messina, dal canto suo, cercherà di continuare la striscia di vittorie e approfittare delle opportunità del calendario per rafforzare la propria posizione in classifica.