Gliaca di Piraino – Intitolato lo spazio scolastico esterno alla prof.ssa Pintaudi

Questa mattina, lo spazio scolastico esterno della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Gliaca di Piraino è stato intitolato alla Prof.ssa Anna Maria Pintaudi, docente di Lingua Inglese dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, venuta a mancare prematuramente il 24 febbraio 2020, dopo una terribile malattia, lasciando incredula, ammutolita e straziata l’intera comunità pirainese e scolastica tutta.

I familiari tutti, ed il Dirigente scolastico Prof. Leon Zingales, insieme ai colleghi ed agli alunni delle classi terze della Secondaria, alla presenza delle autorità civili e religiose, hanno presenziato la cerimonia di intitolazione. Si è cosi’ concretizzata la volontà di perpetuare, anche attraverso un luogo fisico, il ricordo di una docente che con la sua grande preparazione e professionalità , ma anche con il suo immancabile sorriso e la sua dolcezza, ha instancabilmente fornito ai suoi alunni un immenso patrimonio non solo didattico, ma prima di tutto umano, di apertura verso l’altro, di condivisione e solidarietà .

Da oggi, alzando lo sguardo, in prossimità dell’ingresso nel plesso, gli studenti troveranno la targa “Largo Prof.ssa Anna Maria Pintaudi”.

In tal modo, la scuola di Gliaca di Piraino tramanderà il ricordo, per le generazioni di oggi e di domani, di una donna speciale, un’insegnante rimasta nel cuore di molti alunni e colleghi pirainesi e gioiosani, che unanimamente la ricordano definendola “una splendida persona, attenta, affettuosa, discreta, disponibile, estremamente delicata nei rapporti umani e, soprattutto, un punto di riferimento culturale e affettivo per i suoi amati alunni”.