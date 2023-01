Gli studenti del Liceo di Capo d’Orlando protestano per le aule ghiacciate

Capo d’Orlando, aule ghiacciate nel Liceo: gli studenti dicono basta. Al “Piccolo” ormai è vera emergenza. Classi gelide, termosifoni spenti, caldaia non funzionante. Così gli studenti dello Scientifico di Capo d’Orlando “Lucio Piccolo” hanno deciso di protestare e di non entrare nell’istituto ieri mattina.

Ma la protesta non è rivolta alla dirigenza del Liceo, tengono a precisare alcuni componenti del comitato studentesco, ma contro la Città metropolitana di Messina proprietaria dello stabile. Da circa una settimana, infatti, la caldaia, ormai vetusta, funziona a singhiozzo e lo scorso mercoledì 25 gennaio i termosifoni sono rimasti spenti lasciando al freddo studenti e docenti. Gli studenti sono infatti comunque entrati in classe ed hanno avuto la triste sorpresa di dover seguire le lezioni con addosso giubbotti, guanti e cappelli. «Una situazione diventata insostenibile», confermano alcuni studenti davanti l’ingresso del Liceo.

L’Amministrazione scolastica, dal canto suo, pur comprendendo le motivazioni della protesta e non condannando gli studenti, si è immediatamente messa all’opera ed ha, per l’ennesima volta, fatto arrivare i tecnici per la riparazione della caldaia non funzionante.